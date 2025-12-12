ЗАРЕЖДАНЕ...
|Положителен развой за най-голямото българско училище зад граница
ФОКУС припомня, че субсидията на училището бе спряна заради твърдения, че неделното училище е обект на уронващи престижа и авторитета действия.
От Управителния съвет съобщават, че разговорът с МОН е преминал в "спокоен и конструктивен дух“, като са уточнени конкретните стъпки за възстановяване на статута както на "Малко българско училище“, така и на училище "Малката България“. И от двете страни е изразено желание за продължаване на сътрудничеството "в пълен синхрон и дух на доброжелателство“.
"Вярваме, че така ще продължим мисията си да съхраняваме и градим, макар и далеч от Родината – заедно и с подкрепата на българската държава", пишат още те.
Субсидията от МОН е около 15% от целия бюджет на организацията, но въпреки че "Малко българско училище" е планирало стабилно бюджета си от организацията признават, че субсидията от МОН е жизненоважна. Като организация с нестопанска цел училището не генерира печалба и разчита на държавната подкрепа, за да осигурява качествено обучение по български език, история и география.
Случилото се предизвика отзвук както сред българското общество в Чикаго така и у нас. Беше създадена петиция за връщане на субсидията, която беше разпространена както от родители на засегнатите ученици, така и и обществени български личности.
