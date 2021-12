Покъртителната история на една 9-годишна булка

© Млада майка седи заедно с шестте си деца на задната седалка на автомобил, след като напусна импровизирания им лагер в северозападната част на Афганистан. Завита с одеяло на скута ѝ се е сгушила 9-годишната Парвана Малик, която е спасена заедно с братята и сестрите си от организация, която спасява момичета от детски брак.



"Наистина съм щастлива. Благотворителната организация ме отърва от съпруга ми, а съпругът ми е стар“, казва Парвана по време на пътуването. Миналия месец CNN съобщи, че Парвана и няколко други непълнолетни момичета са били продадени от бащите им, за да имат останалите членове на семействата им какво да ядат.



По това време бащата на Парвана Абдул Малик каза, че тя плачела ден и нощ, молейки го да не я продава, казвайки, че вместо това иска да ходи на училище и да учи. След международно недоволство, Парвана беше върната при семейството си, заради реакцията на общността срещу купувача.



Базираната в САЩ организация с нестопанска цел Too Young to Wed (TYTW) (бел. ред. Прекалено млада за брак) също се включи, за да премести момичетата, техните братя и сестри и майките им в сигурна къща. "Това е временно решение“, каза Стефани Синклер, основател на TYTW. "Но наистина това, което се опитваме да направим, е да предотвратим продажбата на момичета с цел брак“, добави тя.



"Младите афганистански момичета се превръщат в цената на храната, защото в противен случай семейството им ще умре от глад“,



казва водещата афганистанска активистка за правата на жените Махбуба Серадж.



Въпреки, че бракът под 15-годишна възраст е незаконен в цялата страна, той се практикува от години, особено в селските райони на Афганистан. Ситуацията се влоши от август насам, тъй като семействата са все по-отчаяни за прехраната си.



"Обикновено има много нещастия, има много малтретиране, има много злоупотреби, свързани с тези практики“, каза Серадж, добавяйки, че някои момичета, принудени да се омъжат в невръстна възраст, умират по време на раждане, защото телата им са твърде млади, за да се справят.



"Някои от тях не могат да го понесат. Повечето умират доста млади“, казва тях.



Жените отдавна са третирани като граждани втора ръка в Афганистан, който е класиран като най-лошата страна в света за жени в Индекса за жени, мир и сигурност за 2021 г. Откакто талибаните поеха властта, много от основните права, за които жените се бориха през последните две десетилетия, им бяха отнети. Наложени са ограничения върху образованието на момичетата, определени работни места са забранени за жените и актрисите вече не могат да участват в телевизионни драми.



След четиричасово пътуване по планински пътища, семейството на Парвана пристига късно през нощта в малък хотел в Херат, третият по големина град в Афганистан. Заедно с майката на Парвана Реза Гюл и нейния брат Пайинда, със семейството пътува и местен представител на Too Young to Wed.



Реза Гюл и Пайинда споделят пред CNN, че бащата на Парвана е инициирал продажбата ѝ протих тяхната воля. "Разбира се, бях ядосана, борих се с него и плаках. Той каза, че няма избор“, казва Реза Гюл.



Парвана е продадена на 24 октомври на 55-годишен мъж с побеляла коса срещу пари, овце и земя на обща стойност 2200 долара.



"Баща ми ме продаде, защото нямахме хляб, ориз и брашно. Той ме продаде на един старец“,разказва самата Парвана.



Тогава купувачът на момичето казал пред CNN (медията получила разрешение да заснеме продажбата), че това ще му е втори брак и настоял, че всички ще се държат добре с Парвана. На няколко пъти ѝ било разрешено да посети семейството си и майка ѝ казва: "Тя каза, че я биели и не искаше да се върне там“, а момичето добавя: "Те се държаха лошо с мен, обиждаха ме, будеха ме рано и ме караха да работя“.



След като историята за ситуацията на Парвана беше публикувана, възмущението на общността, се изляло върху купувача Корбан, което го накарало да се укрие, твърди семейството му. Оттогава CNN не успява да се свърже с него или семейството му за коментар. В последващо интервю за медията бащата на Парвана казва, че той също е бил критикуван и се е чувствал притиснат да промени решението си за брака в интервюта с някои местни медии.



Около две седмици след продажбата ѝ, Парвана е върната на семейството ѝ,



но баща ѝ все още дължи еквивалента на 2200 долара на купувача. Той е използвал приходите за изплащане на други задължения.