ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Почиващите в Гърция ядат от супермаркета
Представители на сектора на общественото хранене изчисляват, че потреблението е спаднало средно с 20% в сравнение с миналата година, като в някои региони спадът е по-рязък. Нарастващите оперативни разходи допълнително оказват натиск върху бизнеса, който вече е изправен пред намален брой посетители и по-малки поръчки както от чуждестранни, така и от местни клиенти.
За разлика от това, супермаркетите отчитат силен растеж, особено на островите и в Крит, тъй като посетителите се обръщат към готови ястия и хранителни стоки като по-евтини алтернативи на храненето навън.
Според данни на NielsenIQ, продажбите в супермаркетите в цялата страна са се увеличили със 7,8% по стойност до 10,44 милиарда евро през годината до 24 август. Продажбите на храни и напитки са се увеличили със 7,5%, докато пресните продукти и артикулите, продавани на тегло, са се повишили с 11,5%. Регионалният растеж е бил най-силен в островна Гърция, с ръст от 11,3%, като Крит е с 9,7%.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 55 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Златото чупи рекорди! Близо 40% ръст в цената му от началото на г...
09:35 / 10.09.2025
Себастиан Лекорню е новият премиер на Франция
23:06 / 09.09.2025
Откриха бомба от Втората световна война на едно от най-натовраени...
20:53 / 09.09.2025
Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака...
17:23 / 09.09.2025
Очаква се скок на цените в Турция
15:17 / 09.09.2025
Temu и Shein бавно убиват производството на дрехи
13:55 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS