Почиващите в Гърция ядат от супермаркета
Автор: Илиана Пенова 12:40Коментари (1)2330
Ресторантският сектор на Гърция отчита по-слаби продажби това лято въпреки рекордния брой чуждестранни посетители, тъй като повече туристи избират храна от супермаркети и готвене в краткосрочни наеми, съобщиха представители на индустрията, пише Ekathimerini.

Представители на сектора на общественото хранене изчисляват, че потреблението е спаднало средно с 20% в сравнение с миналата година, като в някои региони спадът е по-рязък. Нарастващите оперативни разходи допълнително оказват натиск върху бизнеса, който вече е изправен пред намален брой посетители и по-малки поръчки както от чуждестранни, така и от местни клиенти.

За разлика от това, супермаркетите отчитат силен растеж, особено на островите и в Крит, тъй като посетителите се обръщат към готови ястия и хранителни стоки като по-евтини алтернативи на храненето навън.

Според данни на NielsenIQ, продажбите в супермаркетите в цялата страна са се увеличили със 7,8% по стойност до 10,44 милиарда евро през годината до 24 август. Продажбите на храни и напитки са се увеличили със 7,5%, докато пресните продукти и артикулите, продавани на тегло, са се повишили с 11,5%. Регионалният растеж е бил най-силен в островна Гърция, с ръст от 11,3%, като Крит е с 9,7%.


Още по темата: общо новини по темата: 24
09.09.2025 Очаква се скок на цените в Турция
25.08.2025 900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в
Гърция
25.08.2025 Българин паркира на плажа в Гърция
21.08.2025 Гърците избягват да почиват в родината си - скъпо им е
20.08.2025 Гърците реставрират обичана от българите дестинация
12.08.2025 Турските власти искат да забранят "шведската маса" в хотелите и
ресторантите
Aнонимен
преди 55 мин.
0
 
 
За един октопод още връщам кредит
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
Златото чупи рекорди! Близо 40% ръст в цената му от началото на г...
09:35 / 10.09.2025
Себастиан Лекорню е новият премиер на Франция 
23:06 / 09.09.2025
Откриха бомба от Втората световна война на едно от най-натовраени...
20:53 / 09.09.2025
Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака...
17:23 / 09.09.2025
Очаква се скок на цените в Турция
15:17 / 09.09.2025
Temu и Shein бавно убиват производството на дрехи
13:55 / 09.09.2025

