|Почина световноизвестният архитект Франк Гери
Гери, най-известният американски архитект след Франк Лойд Райт, е един от първите, които осъзнават потенциала на компютърния дизайн, и е пионер в създаването на отличителен, ексцентричен стил, характеризиращ се с мощ, капризни и впечатляващи сблъсъци на форми. Най-известното му произведение остава музеят Гугенхайм в Билбао, фантастична, облечена в титан композиция на река Нервион, която получи международно признание при откриването си през 1997 г., възвестявайки нова ера на емоционалната архитектура.
Проектът даде името си на феномен – ефектът Билбао – при който западащи стари градове опитват да се съживят с помощта на зрелищна архитектура и се превръщат, както критикът от Guardian Роуън Мур го описва през 2019 г., в "икона на това, което бихме нарекли иконична архитектура“.
Други известни произведения са концертната зала "Уолт Дисни“ в Лос Анджелис, завършена през 2003 г.; "Ню Уърлд Сентър“ в Маями, концертна зала, завършена през 2011 г.; и "Фондация Луи Вюитон“, ефирен музей в Париж, завършен през 2014 г.
