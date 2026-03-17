Цената на петрола сорт Брент отново скочи на азиатските пазари с отварянето на търговията, предава. Суровината поскъпна с 2.8% и достигна 103,08 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си също с близо 3 на сто до 96.25 долара.Търговците все още очакват новини около премахването на препятствията при преминаването на танкерите през Ормузкия проток и спад на напрежението в Близкия Изток. Вчера цените на петрола леко се понижиха след новината, че няколко кораба са успели да преминат през проблемния канал, който Иран обяви за блокиран след атаките от САЩ и Израел.Всички азиатски пазари разчитат на петрол от Близкия Изток и затова цените на суровината вървят нагоре, допълва BBC.