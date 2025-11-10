ЗАРЕЖДАНЕ...
|Паркът, в който е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
Пожарът в националния парк Тонгариро, популярно място за туризъм в централната част на Северния остров на Нова Зеландия, избухна в събота и досега е унищожил 2500 хектара (10 квадратни мили) алпийска растителност.
Пожарната и аварийната служба на Нова Зеландия съобщават, че наблюдателен полет на службте не е открил "видими признаци на пожар“.
Мордор е географска област в измисления свят на Средната земя, описан в творбите на английския писател Дж. Р. Р. Толкин. Тя е Страната на Сянката, където властва Мрачният владетел Саурон.
