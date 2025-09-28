ИЗПРАТИ НОВИНА
Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военни обекта
Автор: Борислава Благоева 16:59
©
Нови дронове са били забелязани през изминалата нощ над няколко военни обекта в Дания.Това съобщават днес Датските въоръжени сили, предава Цензор.НЕТ.

Командването добавя, че няколко подразделения са участвали в противодействието срещу дроновете, но подробности за това не са съобщени.

Това не е първият инцидент с дронове над Дания.

Припомняме, че през нощта на 24 срещу 25 септември над Дания беше забелязана група неизвестни дронове, летящи в райони, където се намират военни обекти.

Датските власти заявиха, че "професионална организация“ стои зад полетите на дронове над няколко летища тази седмица, които организираха "хибридна атака“, целяща да създаде паника.

Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен подчерта, че дроновете са били изстреляни "локално“. Той обясни, че засега няма доказателства за руско участие.

Ден преди това летище Олборг в Северна Дания, близо до военна база, преустанови полетите през нощта, след като бяха засечени дронове


Статистика: