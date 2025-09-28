ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военни обекта
Командването добавя, че няколко подразделения са участвали в противодействието срещу дроновете, но подробности за това не са съобщени.
Това не е първият инцидент с дронове над Дания.
Припомняме, че през нощта на 24 срещу 25 септември над Дания беше забелязана група неизвестни дронове, летящи в райони, където се намират военни обекти.
Датските власти заявиха, че "професионална организация“ стои зад полетите на дронове над няколко летища тази седмица, които организираха "хибридна атака“, целяща да създаде паника.
Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен подчерта, че дроновете са били изстреляни "локално“. Той обясни, че засега няма доказателства за руско участие.
Ден преди това летище Олборг в Северна Дания, близо до военна база, преустанови полетите през нощта, след като бяха засечени дронове
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4661
|предишна страница [ 1/777 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение удари Западна Турция
14:15 / 28.09.2025
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват
21:31 / 27.09.2025
Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
20:12 / 27.09.2025
Осъдиха българка на затвор в Русия!
23:00 / 26.09.2025
Яхта с български флаг пробуди възмущението на гърците
22:42 / 26.09.2025
Страшна буря удря Европа до дни! Ще дойде ли и до България?
22:16 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS