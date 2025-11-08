ЗАРЕЖДАНЕ...
|Орбан: САЩ освободиха Унгария от санкциите за енергийни доставки от Русия
"Получихме пълно освобождаване от санкции за тръбопроводите "Турски поток“ и "Дружба“... Няма санкции, които биха ограничили доставките за Унгария през тях или биха ги направили по-скъпи. Това е общо, безсрочно освобождаване“, заяви Орбан на пресконференция, излъчена в неговия YouTube канал.
Той добави, че САЩ също така са премахнали напълно санкциите върху проекта за атомна електроцентрала "Пакш II“, което означава, че Будапеща вече няма да е необходимо редовно да подновява освобождаването им от тях.
Още новини от Международни новини:
Отиде си един от откривателите на ДНК
22:35 / 07.11.2025
Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
20:26 / 07.11.2025
Летищата в Белгия отново спряха полетите
12:13 / 07.11.2025
Пекар: Преди пет години можех да изхранвам семейството си, да пла...
09:08 / 07.11.2025
В Гърция купуването на жилище е почти недостижима мечта
10:18 / 06.11.2025
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:26 / 05.11.2025
