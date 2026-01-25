ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Очевидци разказват как агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
Автор: Николина Александрова 09:08Коментари (0)569
©
Смъртоносният изстрел срещу 37-годишен мъж в южната част на Минеаполис, Минесота, произведен от федерални имиграционни агенти в събота сутринта, е запечатан на видео от няколко свидетели.

Мъжът, който е прострелян от федерален служите,л е бил медицински работник от интензивното отделение на градската болница. Неговото име е Алекс Прети, американски гражданин, съобщават родителите му пред информационната агенция Associated Press.

Видеоклипове от стрелбата са качени в социалните мрежи в часовете след стрелбата в събота сутринта.

Кадрите показват убития мъж, който лежи на земята, заобиколен от агенти. Агентите се отдръпват, като един от тях стреля няколко пъти по мъжа, който по-късно умира в болница.

Министерството на вътрешната сигурност твърди, че изстрелите са били "защитни“, тъй като мъжът е бил въоръжен.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара потвърди, че мъжът законно е притежавал оръжие.

В други кадри се вижда, че един от агентите изважда нещо, което може да е огнестрелно оръжие, от кръста на мъжа секунди преди да прозвучи първият изстрел. Това обаче не е потвърдено.

Министерството на вътрешната сигурност твърди, че от мястото на инцидента е иззет пистолет. Отново, към момента не е ясно дали той принадлежи на мъжа и дали е бил използван.

Друго видео показва как агент блъска наблюдатели, след което пръска с лютив спрей 37-годишния мъж, преди група агенти да го повалят на земята.


Още по темата: общо новини по темата: 115
24.01.2026 Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
22.01.2026 Елена Поптодорова: Световният ред е силно разклатен
22.01.2026 Росен Желязков подписа с Тръмп, България е част от основателите на Съвета за мир
21.01.2026 Тръмп: САЩ имат тайно оръжие, непознато за останалия свят
20.01.2026 Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се съмнявам, че те ще го направят за нас
19.01.2026 Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Голяма хотелска верига затваря половината от обектите си
07:41 / 25.01.2026
Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат на 24 януари ...
22:13 / 23.01.2026
Освободиха собственика на изгорелия на Нова година бар в Швейцари...
20:20 / 23.01.2026
Погребаха Валентино
16:52 / 23.01.2026
Двама души загинаха след бурите в Гърция
11:44 / 22.01.2026
Средната месечна нетна заплата в Хърватия, която преди три години...
10:03 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Поскъпване на хранителните продукти
Висша лига на Англия сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: