Очевидци разказват как агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис

© Смъртоносният изстрел срещу 37-годишен мъж в южната част на Минеаполис, Минесота, произведен от федерални имиграционни агенти в събота сутринта, е запечатан на видео от няколко свидетели.



Мъжът, който е прострелян от федерален служите,л е бил медицински работник от интензивното отделение на градската болница. Неговото име е Алекс Прети, американски гражданин, съобщават родителите му пред информационната агенция Associated Press.



Видеоклипове от стрелбата са качени в социалните мрежи в часовете след стрелбата в събота сутринта.



Кадрите показват убития мъж, който лежи на земята, заобиколен от агенти. Агентите се отдръпват, като един от тях стреля няколко пъти по мъжа, който по-късно умира в болница.



Министерството на вътрешната сигурност твърди, че изстрелите са били "защитни“, тъй като мъжът е бил въоръжен.



Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара потвърди, че мъжът законно е притежавал оръжие.



В други кадри се вижда, че един от агентите изважда нещо, което може да е огнестрелно оръжие, от кръста на мъжа секунди преди да прозвучи първият изстрел. Това обаче не е потвърдено.



Министерството на вътрешната сигурност твърди, че от мястото на инцидента е иззет пистолет. Отново, към момента не е ясно дали той принадлежи на мъжа и дали е бил използван.



Друго видео показва как агент блъска наблюдатели, след което пръска с лютив спрей 37-годишния мъж, преди група агенти да го повалят на земята.