|Очаква се най-тежкият грипен сезон в историята да удари Европа
Данните за щама H3N2 от Австралия показват, че страната е преживяла най-лошия си грипен сезон в историята си и се очаква това да се случи и във Великобритания с настъпването на зимата. В Япония училищата в цялата страна бяха затворени, тъй като инфекциите достигнаха епидемични размери, а хиляди бяха хоспитализирани с H3N2.
Здравните власти във Великобритания вече предупредиха, че грипът е дошъл месец по-рано от обичайното, но има опасения, че не достатъчно хора, отговарящи на условията, се възползват от предложението за безплатна ваксина срещу грип, пише NHS.
Какво е H3N2?
Австралия и Япония бяха силно засегнати от грип, защото основният нов щам, наречен H3N2, е мутирал, за да избегне по-добре имунитета от предишни ваксини. Това е така, защото е мутирал, за да бъде особено агресивен.
Какви са симптомите?
Всички щамове на грипния вирус могат да причинят внезапна поява на следните симптоми:
Треска/температура
Кашлица (често суха)
Болки в гърлото
Хрема или запушен нос
Болки в тялото и мускулите
Главоболие
Умора/слабост
При H3N2 има тенденция треската да се влошава. Пациентите често имат по-висока средна телесна температура и по-голяма вероятност за висока температура - над 38°C - в сравнение със щамове като H1N1.
Как да различим настинка от грип
Основната разлика е, че симптомите на грип са по-тежки и се появяват по-внезапно, включително треска, втрисане, мускулни болки, главоболие и умора. Симптомите на настинка обикновено са по-леки и се развиват по-бавно, като хрема или запушен нос са по-често срещани. Настинките обикновено не водят до сериозни здравословни проблеми, за разлика от грипа.
