Обявиха извънредно положение в Лос Анджелис

© В сряда бяха издадени широкомащабни предупреждения за внезапни наводнения в градската зона на Лос Анджелис и други части на Южна Калифорния, след като мощна буря в навечерието на Коледа предизвика кални свлачища и спешни евакуации в целия регион, предава Fox News.



Наводненията, които застрашават живота на хората, настъпиха в ден, който се очакваше да бъде един от най-натоварените дни за пътувания по време на празниците за милиони хора.



Губернаторът на Калифорния обяви извънредно положение за областите, включително окръзите Лос Анджелис, Ориндж, Ривърсайд, Сан Бернардино, Сан Диего и Шаста. Това ще даде възможност на спасителните екипи да подготвят ресурсите си и да осигурят безопасността на населението.



Националната метеорологична служба (NWS) издаде предупреждения за внезапни наводнения за части от окръзите Лос Анджелис, Сан Луис Обиспо, Санта Барбара и Вентура в сряда сутринта.



Някои от издадените предупреждения предвиждаха валежи с интензивност до 1,25 инча/3,17 см на час.



Свлачищата, причинени от бурята, отнесоха държавния път 2 в близост до Райтвуд, Калифорния, което доведе до евакуация на домовете в тази част на окръг Сан Бернардино около 9:00 ч. местно време.