Силно земетресение с магнитуд 4.2 бе регистрирано в Западна Турция. Това показва справка на ФОКУС в официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 29 км северозападно от Меркезефенди, Турция, на 19 км северно от Сарайкьой,Турция в 20:02 часа местно време (19:02 часа българско време).