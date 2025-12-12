ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
Те не показват никакви незаконни дейности от страна на тези лица. Не е ясно кога и къде са направени снимките, нито от кого.
На една от снимките се вижда Доналд Тръмп с шест жени, чиито лица са закрити, а на други се виждат дългогодишният съюзник на Тръмп Стив Банън и Бил Гейтс с Епстийн.
На друга снимка се вижда нещо, което прилича на купа с нови презервативи с карикатура нана Тръмп; на купата има надпис "Презерватив Тръмп 4,50 долара“, а на всеки презерватив е изписано: "Аз съм ОГРОМЕН!“
Робърт Гарсия, водещият демократ в Комитета за надзор на Камарата на представителите, заявява в изявление, че последната публикация съдържа "над 95 000 снимки, включително изображения на богати и влиятелни мъже, които са прекарвали време с Джефри Епстийн“ и "хиляди снимки на жени и имоти на Епстийн“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 88
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Земетресение в Румъния
11:42 / 12.12.2025
Банка за сперма е разпространявала генетично рисков донор, близо ...
10:05 / 12.12.2025
Мост над Марица ще свърже Гърция и Турция
22:18 / 11.12.2025
Зеленски говори за референдум: Въпросът за териториите трябва да ...
22:01 / 11.12.2025
Тръмп призова CNN да бъде продадена
11:35 / 11.12.2025
Силно земетресение разлюля съседна държава
09:52 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS