Въздушните и противоракетни сили на НАТО прихванаха балистична ракета, изстреляна от Иран, която навлязла в турското въздушно пространство. Това съобщи турското Министерство на отбраната на платформа X.

Те заявиха, че ракетата е била свалена от системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, които Алиансът е разположил в Източното Средиземноморие.

Министерството добави, че се предприемат всички необходими мерки "решително и без колебание" срещу всяка заплаха, насочена към турската територия и въздушно пространство.

Това е четвъртият подобен инцидент от началото на войната в Близкия изток.

Съобщено е, че въздушните и противоракетни сили на НАТО в Източното Средиземноморие са прихванали три ракети, изстреляни от Иран от 4 март насам. Едно от прихващанията е станало над военната авиобаза ''Инджирлик''.

Впоследствие Северноатлантическият алианс разположи една система Patriot в Малатия, Турция, за да противодейства на ракетните заплахи от Иран.

На 18 март Алиансът разположи друга система Patriot в Южна Турция.