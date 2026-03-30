Въздушните и противоракетни сили на НАТО прихванаха балистична ракета, изстреляна от Иран, която навлязла в турското въздушно пространство. Това съобщи турското Министерство на отбраната на платформа X.
Те заявиха, че ракетата е била свалена от системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, които Алиансът е разположил в Източното Средиземноморие.
Министерството добави, че се предприемат всички необходими мерки "решително и без колебание" срещу всяка заплаха, насочена към турската територия и въздушно пространство.
Това е четвъртият подобен инцидент от началото на войната в Близкия изток.
Съобщено е, че въздушните и противоракетни сили на НАТО в Източното Средиземноморие са прихванали три ракети, изстреляни от Иран от 4 март насам. Едно от прихващанията е станало над военната авиобаза ''Инджирлик''.
Впоследствие Северноатлантическият алианс разположи една система Patriot в Малатия, Турция, за да противодейства на ракетните заплахи от Иран.
На 18 март Алиансът разположи друга система Patriot в Южна Турция.
Още по темата
/
Още от Институции
/
Голям шеф хвърли оставка
29.03
Иранските ВВС: Веднага щом самолетоносача ''USS Abraham Lincoln'' е в обсега ни, ще нанесем удар
29.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
''Газпром'': Европейските газови резерви може да не достигнат до ...
22:10 / 30.03.2026
Гърция обяви червен код заради циклона, който ще връхлети и Бълга...
13:57 / 30.03.2026
Ескалация в Персийския залив: Ирански атаки разтърсиха региона
07:59 / 30.03.2026
Иранските ВВС: Веднага щом самолетоносача ''USS Abraham Lincoln''...
18:03 / 29.03.2026
Мохамед Халаф: Подобна мащабна сухопътна офанзива в Иран за продъ...
15:06 / 29.03.2026
Иран атакува с дронове международното летище в Кувейт
14:38 / 29.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.