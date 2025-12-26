© Калифорния бе засегната от нова, силна буря, в момент, когато щата се опитва да се възстанови от разрушителните валежи и свлачища в планинските райони. Лошото време причини сериозни проблеми и предизвика евакуация на жители, прекъсвания на електрозахранването и високи вълни по крайбрежието. Към момента се съобщава за трима загинали, предава The Associated Press.



В планинския град Райтвуд властите издадоха предупреждение за евакуация, след като само ден по-рано бяха спасили хора, блокирани в колите си поради свлачище. В района се наблюдаваха пътища, покрити с кал, камъни и отломки, като жителите бяха принудени да потърсят убежище в кафенета и бензиностанции, които работеха с генератори.



Бурята се дължи на "атмосферни потоци“, които пренасят огромни количества влага от тропическите райони, причинявайки безпрецедентни валежи. През седмицата много райони в Калифорния ще получат от 10 до 20 сантиметра дъжд, което е много над нормалната средна стойност. Същевременно в планинските райони и в Сиера Невада се очакват силни снеговалежи и висок риск от лавини.



Тази нова буря напомня, че Калифорния се сблъсква със сериозни метеорологични явления, които оказват значително влияние върху безопасността, инфраструктурата и ежедневието на нейните жители.



