ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Нетаняху отлетя за САЩ
Автор: Борислава Благоева 13:40Коментари (0)274
©
Израелският премиер Бенямин Нетаняху отлетя за САЩ, където планира да проведе разговори с президента Доналд Тръмп. Това съобщи ТАСС, позозвавайки се на държавната телевизия Кan, която съобщава, че двамата лидери ще се срещнат в Мар-а-Лаго, Флорида, на 29 декември.

Според телевизионната мрежа Нетаняху планира да обсъди с Тръмп прехода към втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, както и участието на Турция в международните стабилизационни сили за палестинския анклав. Освен това израелският премиер планира да повдигне иранския въпрос по време на разговора си с Тръмп и да координира с него потенциална бъдеща атака срещу ракетни производствени съоръжения в Иран, съобщава Кan.

Според държавната телевизионна мрежа израелският премиер ще прекара пет дни в Съединените щати и се очаква да проведе няколко допълнителни срещи по време на посещението си, включително с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Порталът Ynet отбелязва, че Израел обвързва прехода към втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа с връщането на останките на последния заложник и постигането на споразумения за разоръжаване на радикалното палестинско движение ХАМАС и демилитаризацията на Газа.

На 9 октомври Израел и ХАМАС, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха да изпълнят първата фаза от мирния план, представен от Тръмп. На следващия ден в Ивицата Газа влезе в сила прекратяване на огъня. В съответствие със споразумението израелските войски се оттеглиха към т. нар. Жълта линия, запазвайки контрол над повече от 50% от анклава.

На 13 октомври ХАМАС освободи 20 живи израелски заложници и предаде останките на четирима от 28-те пленници. Към 28 декември в анклава остава тялото на един израелски войник, убит на 7 октомври 2023 г. Втората фаза на споразумението предвижда изтеглянето на израелските войски от анклава, разполагането на международни стабилизационни сили и започването на работа от структури за управление на сектора, включително така наречения Съвет за мир.


Още по темата: общо новини по темата: 324
08.12.2025 »
31.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
13.10.2025 »
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозона...
12:18 / 28.12.2025
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила
10:34 / 28.12.2025
Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп
09:46 / 28.12.2025
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
21:54 / 27.12.2025
Зеленски пристигна в Канада
20:38 / 27.12.2025
Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря
11:42 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: