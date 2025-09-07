ИЗПРАТИ НОВИНА
Необичайни вируси плъзнаха по турските курорти
Автор: ИА Фокус 18:57Коментари (0)465
©
Туристи, които са почивали в Турция това лято, са започнали да изпитват симптоми на отравяне след плуване в морето - често засягащи цели семейства, а понякога и оплакванията са в цели хотели, съобщава cyprus-faq.

В социалните мрежи и в турските медии се обсъжда вероятна инфекция, причинена от бактерии от рода Vibrio - широк клас грам-отрицателни микроорганизми, които обитават солени и бракични води. Техните местообитания включват водите на Средиземно, Егейско и Мраморно море, както и Мексиканския залив и водите на Югоизточна Азия.

Най-опасните видове Vibrio, които са засечени в Турция, включват:

Vibrio cholerae - причинител на холера;

Vibrio vulnificus - особено опасен за хора с кожни травми, тъй като може да причини бързо разрушаване на меките тъкани, некроза и сепсис;

Vibrio parahaemolyticus - често причинява хранително отравяне от сурови или лошо сготвени морски дарове, което води до остри стомашно-чревни разстройства;

Vibrio alginolyticus - способен да причини раневи инфекции и отит.

В България холерата е била сериозен проблем шест пъти. Последният случай от холера в страната е регистриран през 1921 г.

Пътища на предаване на вируса към хора:

- консумация на недостатъчно сготвени морски дарове;

- контакт на вода с отворени рани, драскотини, порязвания или ухапвания по кожата.

Високорисковите групи включват хора с отслабена имунна система. Районите с чести посещения на медицински заведения са Алания и Белек. Туристите съобщават, че само няколко часа след плуване са страдали от повръщане, силна слабост и телесна температура над 38°C.

Симптомите отшумяват едва след интравенозна рехидратация, а опашките в частните клиники и спешните отделения по турското крайбрежие стават забележими.

В същото време турският уролог Угур Аферин (болница "Флорънс Найтингейл“, Истанбул) предупреди, че по крайбрежията на Мраморно, Егейско и Средиземно море е открита ДНК на Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.

Тези микроорганизми се размножават в топла, солена вода. Лекарят отбеляза особен риск от контакт с морска вода през отворени рани, което може да доведе до животозастрашаващи инфекции, включително некротизиращ фасциит - така наречената "месоядна" форма на заболяването.

Отбелязва се също, че рискът от инфекция е по-висок при консумация на сурови стриди или други морски дарове. При хора с отслабен имунитет подобни инфекции могат да прогресират до сепсис и дори да станат фатални.

Въпреки това някои експерти оценяват рисковете като минимални. Някои експерти твърдят, че съобщенията за "нови опасни бактерии“ са силно преувеличени: Vibrio parahaemolyticus и vulnificus са често срещани морски микроорганизми, сезонни и се появяват всяка година, когато температурата на водата се повиши над +20°C.

Те не причиняват холера - заболяването или фаталните последици са малко вероятни, особено при спазване на прости правила: избягвайте сурови морски дарове и не плувайте с отворени рани.

Други източници потвърждават, че турските власти не са регистрирали масови инфекции сред туристите, а случаите на заболяване остават изключително редки.


