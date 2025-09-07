ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Необичайни вируси плъзнаха по турските курорти
В социалните мрежи и в турските медии се обсъжда вероятна инфекция, причинена от бактерии от рода Vibrio - широк клас грам-отрицателни микроорганизми, които обитават солени и бракични води. Техните местообитания включват водите на Средиземно, Егейско и Мраморно море, както и Мексиканския залив и водите на Югоизточна Азия.
Най-опасните видове Vibrio, които са засечени в Турция, включват:
Vibrio cholerae - причинител на холера;
Vibrio vulnificus - особено опасен за хора с кожни травми, тъй като може да причини бързо разрушаване на меките тъкани, некроза и сепсис;
Vibrio parahaemolyticus - често причинява хранително отравяне от сурови или лошо сготвени морски дарове, което води до остри стомашно-чревни разстройства;
Vibrio alginolyticus - способен да причини раневи инфекции и отит.
В България холерата е била сериозен проблем шест пъти. Последният случай от холера в страната е регистриран през 1921 г.
Пътища на предаване на вируса към хора:
- консумация на недостатъчно сготвени морски дарове;
- контакт на вода с отворени рани, драскотини, порязвания или ухапвания по кожата.
Високорисковите групи включват хора с отслабена имунна система. Районите с чести посещения на медицински заведения са Алания и Белек. Туристите съобщават, че само няколко часа след плуване са страдали от повръщане, силна слабост и телесна температура над 38°C.
Симптомите отшумяват едва след интравенозна рехидратация, а опашките в частните клиники и спешните отделения по турското крайбрежие стават забележими.
В същото време турският уролог Угур Аферин (болница "Флорънс Найтингейл“, Истанбул) предупреди, че по крайбрежията на Мраморно, Егейско и Средиземно море е открита ДНК на Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.
Тези микроорганизми се размножават в топла, солена вода. Лекарят отбеляза особен риск от контакт с морска вода през отворени рани, което може да доведе до животозастрашаващи инфекции, включително некротизиращ фасциит - така наречената "месоядна" форма на заболяването.
Отбелязва се също, че рискът от инфекция е по-висок при консумация на сурови стриди или други морски дарове. При хора с отслабен имунитет подобни инфекции могат да прогресират до сепсис и дори да станат фатални.
Въпреки това някои експерти оценяват рисковете като минимални. Някои експерти твърдят, че съобщенията за "нови опасни бактерии“ са силно преувеличени: Vibrio parahaemolyticus и vulnificus са често срещани морски микроорганизми, сезонни и се появяват всяка година, когато температурата на водата се повиши над +20°C.
Те не причиняват холера - заболяването или фаталните последици са малко вероятни, особено при спазване на прости правила: избягвайте сурови морски дарове и не плувайте с отворени рани.
Други източници потвърждават, че турските власти не са регистрирали масови инфекции сред туристите, а случаите на заболяване остават изключително редки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 770
|предишна страница [ 1/129 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение удари Турция
14:03 / 07.09.2025
Папа Лъв канонизира първите двама светци, откакто е начело на рим...
12:42 / 07.09.2025
Турски медии: Цената на златото чупи рекорди!
12:28 / 06.09.2025
Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
23:29 / 05.09.2025
Арестуваха българи в Солун, малките им деца избягали от вкъщи и "...
19:40 / 05.09.2025
Автобус падна в пропаст в Шри Ланка: 15 души загинаха, 16 са ране...
11:03 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS