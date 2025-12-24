Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора

© 34-годишен мъж от Германия е загинал, след като е паднал от около 70 метра от лифт в ски курорт в Северна Черна гора през уикенда, съобщават множество новинарски издания.



Съпругата му е била с него и също е била сериозно ранена, пише PEOPLE.



Инцидентът е станал в неделя, 21 декември, когато два двойни лифта се удариха един в друг в ски курорта Савин Кук близо до Жабляк в планината Дурмитор, съобщиха германският вестник Die Frankfurter Rundschau и черногорските вестници Vijesti и Pobjeda .



Според изданията, ударът е причинил смъртта на 34-годишен немски турист.







Според "Победа“ , един от кошовете на въжената линия се е подхлъзнал и е ударил този пред него .



Съпругата на мъжа, 30-годишна германка, се возела в същия кош и била заклещена.



По-късно тя е била откарана по спешност в болница, за да бъде лекувана заради фрактура на бедрената кост и травма на главата, съобщава изданието.