Турски танкер е ударен от дрон в Черно море, близо до Истанбул, съобщи телевизияАтаката срещу танкера M/T Altura е станала на около 15 морски мили от Босфора.Танкерът е бил натоварен с около 1 милион барела руски суров петрол Урал от Новоросийск, според данни за проследяване на корабите. Altura е под санкции от Обединеното кралство и Европейския съюз, но не и от САЩ.Според турския портал HaberDenizde, на мостика на кораба е станала експлозия и вода е проникнала в машинното отделение.