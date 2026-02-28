сред които и България, наредиха на гражданите си да напуснат Иран и Израел заради въможен предстоящ военен удар от страна на САЩ. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "не е щастлив“ от резултатите от преговорите с Иран, но все още не е решил дали да атакува страната, предава BBC.
Тръмп подчерта, че не би искал да използва военна сила, но че "понякога това се налага“. За пореден път президентът изрази разочарованието си, че не е чул категорична позиция от Техеран, че няма да бъде изработено ядрено оръжие.
Междувременно посредникът в разговорите между САЩ и Иран – външният министър на Оман Бадл Ал Бусайди заяви в телевизионно интервю, че властите в Техеран са съгласни да предадат обогатения до момента уран в ръцете на Международната агенция за атомна енергия. Според Ал Бусайди иранските власти ще се ангажират да не произвеждат нови количества обогатен уран и да дават пълен достъп на инспекторите от МААЕ да следят процесите в ядрената програма на страната.
На този фон военната активност на американската армия продължава да се засилва, като ударните групи на двата самолетоносача "Ейбрахам Линкълн“ и "Джералд Форд“ са в бойна готовност. Десетки самолети са разположени и на летища в Израел и други американски бази в Близкия Изток.
