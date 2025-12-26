ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Мъск: Брюксел вече не е белгийски град
Предприемачът коментира публикацията на блогъра Марио Науфола, който публикува статистика за децата, живеещи в столицата на Белгия. Според тези данни, в момента около три четвърти от непълнолетните в Брюксел са деца от неевропейски произход.
"Столицата на Белгия вече не е белгийска“, написа Мъск.
На 9 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече кмета на Лондон Садик Хан ужасен човек, провалил работата си. По този начин американският лидер коментира сложната ситуация с мигрантите в столицата на Обединеното кралство. Той отбеляза, че властите на града "позволяват на хората просто да пристигат и да не минават проверки“.
На следващия ден той се обърна към своите поддръжници в щата Пенсилвания. Тръмп заяви, че Европа рискува да се самоунищожи заради миграционната и енергийната си политика.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
РСМ отказа мазут от България
10:27 / 25.12.2025
Статистика: Европа най-сетне се възстановява от пандемията COVID-...
12:53 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
11:57 / 24.12.2025
В Гърция също са издадени предупреждения за опасно време
12:10 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
09:41 / 24.12.2025
Намериха мъртъв в хотел трикратен еврошампион
08:22 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
08:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS