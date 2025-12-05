ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
ЕК глоби Илон Мъск със 120 млн. евро заради платформата X
Автор: Росица Чинова 14:14Коментари (0)15
© Euronews
Европейската комисия (ЕК) наложи глоба от 120 млн. евро на платформата X (бившият Twitter) на Илон Мъск след двугодишно разследване по Закона за цифровите услуги (DSA). Това е първата голяма санкция срещу X по новите правила на Европейския съюз (ЕС), предава Euronews.

В центъра на разследването е платената "синя отметка", която според Комисията може да заблуди потребителите, тъй като вече не гарантира автентичност и може да бъде използвана и от ботове.

Брюксел обвинява платформата и в липса на прозрачност при рекламите - отсъства актуален регистър на рекламодателите, а потребителите не знаят защо определени реклами им се показват.

X не е предоставил и задължителните данни за гледания и харесвания на съдържанието на изследователи, което също е нарушение на DSA. Глобата е разделена на три части: 45 млн. евро за злоупотреби със сините отметки, 40 млн. за отказан достъп до данни и 35 млн. за непрозрачен рекламен регистър. Санкцията е далеч под максималната възможна - 6% от глобалния оборот на компанията.

Решението идва на фона на политическите критики от САЩ - сенатор Джей Ди Ванс обвини ЕС, че "атакува свободата на словото". Междувременно две други разследвания срещу X продължават - за реакцията на платформата срещу незаконното съдържание и за алгоритмичните препоръки. Комисията съобщи също, че TikTok е поел ангажимент да подобри прозрачността в своя рекламeн регистър.


Още по темата: общо новини по темата: 20
08.06.2025 »
27.01.2025 »
11.01.2025 »
06.01.2025 »
05.09.2024 »
12.08.2024 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Бурята "Байрон" връхлита Гърция
09:22 / 05.12.2025
Най-после Евростат ни сложи на второ място в положителна класация...
17:19 / 04.12.2025
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яй...
16:54 / 04.12.2025
Федерика Могерини след ареста си: Невинна съм!
23:02 / 03.12.2025
Производител: Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си ка...
10:26 / 01.12.2025
Една от най-големите коледни атракции в Европа тази година е на п...
18:15 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Факторът Илон Мъск
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Спортен комплекс - до езиковите гимназии
Никулден 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: