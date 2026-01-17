ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Мъск съди OpenAI и Microsoft, претендира за повече от 134 милиарда долара
OpenAI е спечелила между 65,5 милиарда долара (около 56,43 милиарда евро) и 109,4 милиарда долара (около 94,26 милиарда евро) от приноса на Мъаск от участието му в основаването на OpenAI от 2015 г., докато Microsoft е спечелила между 13,3 милиарда долара (около 11,46 милиарда евро ) и 25,1 милиарда долара (около 21,63 милиарда евро), посочва Мъск в същия съдебен документ преди провеждането на делото срещу двете компании.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 22
|
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
09:44 / 16.01.2026
Може ли Гренландия да стане част от САЩ?
10:56 / 15.01.2026
Иран затвори въздушното си пространство
07:31 / 15.01.2026
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
22:15 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
21:50 / 14.01.2026
Осем дни арест за мъжа, потрошил стъклото на българското посолств...
17:27 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Първи полет за българските изтребители F-16
20:00 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS