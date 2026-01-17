ИЗПРАТИ НОВИНА
Мъск съди OpenAI и Microsoft, претендира за повече от 134 милиарда долара
Автор: Николина Александрова 11:30
©
Илон Мъск претендира за повече от 134 милиарда долара (около 115,45 милиарда евро) от OpenAI и Microsoft, твърдейки, че става въпрос за "незаконни печалби“, получени от първоначалната му подкрепа за стартиращия бизнес с изкуствен интелект, според съдебния документ, подаден на 16 януари, предава Reuters.

OpenAI е спечелила между 65,5 милиарда долара (около 56,43 милиарда евро) и 109,4 милиарда долара (около 94,26 милиарда евро) от приноса на Мъаск от участието му в основаването на OpenAI от 2015 г., докато Microsoft е спечелила между 13,3 милиарда долара (около 11,46 милиарда евро ) и 25,1 милиарда долара (около 21,63 милиарда евро), посочва Мъск в същия съдебен документ преди провеждането на делото срещу двете компании.


