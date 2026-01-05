Младежи на 14 и 15 години са сред жертвите на пожара в Швейцария

© Тийнейджъри на възраст 14 и 15 години са сред жертвите на смъртоносния пожар в бар в ски курорта Кран-Монтана, Швейцария, съобщи полицията в неделя, което повдига въпроси за това дали са били извършени достатъчни проверки на възрастта, предава CNN.



Полицията в кантон Вале, където фаталният пожар избухна в бар, препълнен с млади хора, празнуващи Нова година, съобщи, че са идентифицирани още 16 жертви и телата им са върнати на семействата им.



Всички 40 души, загинали в новогодишния пожар в бара, при който бяха ранени над 100 други, са идентифицирани, включително 20 непълнолетни, съобщи в неделя полицията на кантон Вале.



Френското външно министерство съобщи, че швейцарските власти са потвърдили, че сред загиналите има осем френски граждани. Един човек все още е в неизвестност, а 23 получават или са получили медицинска помощ. В момента се извършва допълнителен трансфер на един ранен човек във Франция.



Сред последните жертви са 14-годишен швейцарски тийнейджър, двама 15-годишни, двама 16-годишни и един 17-годишен, както и двама 16-годишни италианци и 16-годишен тийнейджър с двойно гражданство, според полицията.



Девет от новоидентифицираните жертви са на възраст под 18 години, съобщи полицията.