ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Млада българка също е част от флотилията "Глобъл Сумуд"
Калина Зафирова е сред стотиците доброволци от цял свят, които взимат участие в частната флотилия. Седмици наред тя помага на терен на една от изходните точки - пристанището в Сицилия, откъдето пакети с вода, храна, адаптирано мляко, лекарства трябва да отплават към Газа, предаде БНТ.
"Ние няма да спрем да изпращаме лодки, докато блокадата не бъде вдигната, докато палестинци не могат да решават сами какво да се случва на тяхната територия, не могат да влизат вода, храна, лекарства. Това е най-голямата хуманитарна мисия по море", каза Калина Зафирова, активист.
Задачата на Калина е да провери съдържанието на пакетите, които се качват на лодките, за да е сигурна, че наистина ще се доставят продукти от първа необходимост. Твърди, че финансирането на организацията е напълно прозрачно и отхвърля обвиненията на Израел, че обслужват Хамас.
"Целта никога не е била да се доставят хуманитарни помощи. Ние сме абсолютно сигурни, че с толкова малко лодки не можем да прекъснем един глад, който е използван като колективно наказание. И да привлечем вниманието на света към това, което се случва в Газа и към ада там, който е всеки ден. Имам приятели и в Газа, и на Западния бряг, там също действията на израелските сили стават все по-ожесточени и нещата, според мен, тръгват към геноцид".
Тя е и сред многото активисти, които изпращат лодките и корабите по дългия им път към Ивицата Газа, за да пробият израелската блокада.
От Сицилия отплава и корабът "Гранде блу", чийто капитан е българинът Васил Димитров. Той и останалите активисти бяха задържани точно преди да стигнат бреговете на Газа, а от седмица той е на свобода.
"Той беше отвлечен от интернационални води от израелските сили, след това бяха изпратени в затвор в пустиня в Израел, където бяха унижавани", обясни Зафирова.
Калина е готова да се включи и в следваща мисия, въпреки че оставa неясно кога ще е тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 319
|предишна страница [ 1/54 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Пу...
19:06 / 17.10.2025
Бременна жена е сред жертвите на експлозията в блок в Букурещ
16:18 / 17.10.2025
"Дистригаз" за експлозията в блок в Букурещ: Екипите са установил...
15:27 / 17.10.2025
Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви, а сградата ...
12:20 / 17.10.2025
Николай Кръстев: Мицкоски не разбира, че България може да бъде ад...
21:58 / 16.10.2025
Брижит Бардо е хоспитализирана
21:26 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS