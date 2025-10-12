ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Мицкоски иска представители на "македонското малцинство" в българското правителсто
Автор: Николина Александрова 08:10Коментари (0)36
©
Мястото на тази малка страна (Република Северна Македония) е в Европейския съюз, но не на всяка цена, заяви днес премиерът на РСМ Християн Мицкоски, предава МИА.

Мицкоски говори в Прилеп, където РСМ чества Деня на народното въстание (нападение на македонски партизани срещу български части в Прилеп през 1944 г. и ден, който Скопие определя като начало на въстание срещу "фашистката окупация").

Мицкоски призова Европейския съвет да изрази в заключението на следващото си заседание, че никой от тях няма проблем със специалната македонска идентичност, език и култура, а източният съсед на РСМ (България) да покаже европейска зрялост и да уважава решенията на Международния съд по правата на човека.

"Трябва да изпратим ясно политическо послание - ДА на Европейския съюз, НЕ на двустранните условия и ДА на гаранциите от Европейския съвет, който, ако наистина иска да види тази малка страна като част от Европа, трябва да изпрати заключение на следващия Европейски съвет, в което ясно ще заяви, че никой от тях няма проблем със специалната македонска идентичност, с македонския език, кодифициран преди 80 години, и с вековната култура и традиция. И да не говорим за повече вето и пречки, дължащи се на двустранни въпроси. А източният ни съсед трябва да покаже европейска зрялост и истински европейски ценности и да уважава международното право, което определи, че решенията на Съда по правата на човека трябва да бъдат изпълнени и най-накрая македонският народ в Западна България да получи това, на което отдавна има право, а именно да успее да се обедини в общност, а след това да номинира свой представител в министерския съвет за правата на малцинствата в българското правителство. Това са червените линии", подчертава Мицкоски.


Още по темата: общо новини по темата: 145
26.09.2025 »
19.09.2025 »
31.08.2025 »
01.08.2025 »
31.07.2025 »
15.07.2025 »
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Стрелба на площад в Германия, има ранени
21:54 / 11.10.2025
Арестуваха българин за убийството на бившата му съпруга в Калифор...
20:29 / 11.10.2025
Експлозия във военен завод в САЩ, има много загинали, някои са в ...
21:25 / 10.10.2025
Ново силно земетресение 7.4 удари Филипините, очаква се разрушите...
08:05 / 10.10.2025
Нови, строги правила променят пластмасовите бутилки
21:56 / 09.10.2025
Мощно земетресение разтърси съседите
08:07 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: