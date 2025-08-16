ИЗПРАТИ НОВИНА
Мелания Тръмп с писмо до Путин
Автор: Николина Александрова 09:06
©
Съпругата на американския президент Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, е повдигнала въпроса за тежкото положение на децата в Украйна и Русия в лично писмо до руския президент Владимир Путин, съобщават в петък двама представители на Белия дом.

Президентът Тръмп е връчил лично писмото на Путин по време на срещата им на върха в Аляска, съобщават служителите пред агенция Reuters.

Мелания Тръмп не е участвала в пътуването до Аляска.

Служителите не разкриват съдържанието на писмото, освен че в него се споменава отвличането на деца в резултат на войната в Украйна.


16.08.2025 Путин и Зеленски искат съвместна среща с Доналд Тръмп
15.08.2025 CNN за президентските самолети на Тръмп и Путин: Руският самолет технически е с по-нов дизайн
15.08.2025 Историческа среща: Тръмп и Путин си стиснаха ръцете преди срещата на върха в Анкъридж
15.08.2025 Владимир Путин пристигна в американския щат Аляска
13.08.2025 Тръмп: Ако срещата в Аляска мине добре, ще има втора среща с Путин и
Зеленски
12.08.2025 NYT: Русия стои зад хакерската атака срещу системата за завеждане на дела във федералните съдилища в САЩ
Още новини от Международни новини:
Историческа среща: Тръмп и Путин си стиснаха ръцете преди срещата...
22:46 / 15.08.2025
Владимир Путин пристигна в американския щат Аляска
21:21 / 15.08.2025
Трима души от Балканите са убити в Боливия, единият е с български...
22:37 / 14.08.2025
Много сурови глоби до 18 000 евро за изхвърлен от колата боклук в...
21:17 / 14.08.2025
Норвегия подозира руски хакери в източването на язовирна стена в ...
17:31 / 14.08.2025
Тръмп: Ако срещата в Аляска мине добре, ще има втора среща с Пути...
20:17 / 13.08.2025

