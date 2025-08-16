ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мелания Тръмп с писмо до Путин
Президентът Тръмп е връчил лично писмото на Путин по време на срещата им на върха в Аляска, съобщават служителите пред агенция Reuters.
Мелания Тръмп не е участвала в пътуването до Аляска.
Служителите не разкриват съдържанието на писмото, освен че в него се споменава отвличането на деца в резултат на войната в Украйна.
