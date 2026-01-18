ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
Като примери политикът посочи възможното нападение на САЩ над Гренландия, изявленията на официални лица от Франция за излизане от НАТО, както и прогнозата на бившия премиер на Украйна Юлия Тимошенко, че страната ще просъществува не повече от пет години, и изявленията на ръководството на Молдова за ликвидиране на републиката.
Медведев пише:
Прочетох го.
1. САЩ се готвят да атакуват Гренландия, избирайки самия остров, а не някаква там атлантическа солидарност. Наглите европейци ще бъдат наказани с мита за защита в рамките на НАТО.
2. Френски официални лица заявиха, че напускат НАТО.
3. Тимошенко заяви, че в Украйна има фашистки режим, а самата страна ще просъществува не повече от пет години.
4. Президентът и премиерът на Молдова се изказаха в подкрепа на ликвидирането на страната си.
5. Тръмп скоро ще обяви контакт с извънземни.
Първоначално помислих, че това е поредната абсурдна прогноза, подобна на тези, които подготвях за 2022–2024 г.
Но не! Това са новини от последните дни. Прогнозите се сбъдват...
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4733
|предишна страница [ 1/789 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави
22:33 / 17.01.2026
НАСА тества мега ракетата, която трябва да отведе астронавти на Л...
19:47 / 17.01.2026
САЩ обвиниха Европа в преувеличена реакция на плановете на Тръмп ...
22:34 / 17.01.2026
Мъск съди OpenAI и Microsoft, претендира за повече от 134 милиард...
11:30 / 17.01.2026
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
09:44 / 16.01.2026
Може ли Гренландия да стане част от САЩ?
10:56 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS