|Медведев към САЩ: Не си играйте с Русия
По този начин коледното послание на заместник-председателя на Съвета за сигурност към православните християни се превърна в "отговор“ на появилата се по-рано в рускоезичния акаунт на Държавния департамент на САЩ картинка с призив "да не се играят игри“ с американския лидер Доналд Тръмп. Медведев възпроизведе стилистиката на илюстрациите към публикациите в акаунтите на Държавния департамент в социалните мрежи.
