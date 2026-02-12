ЗАРЕЖДАНЕ...
|МОК дисквалифицира украински спортист заради "възпоменателен" шлем
"МОК заплаши, прояви неуважение и дори поучаваше нашия състезател и други украинци как трябва да мълчат за "един от 130 конфликта в света“, заявява той.
Украинският състезател по скелетон бе изключен от Зимните олимпийски игри заради каската си, на която са изобразени украински спортисти, убити след руската инвазия.
Международният олимпийски комитет заяви в изявление: "След като му беше дадена последна възможност, скелетонистът Владислав Гераскевич от Украйна няма да може да стартира в състезанието на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 тази сутрин.“
МОК заяви, че той е отказал да се съобрази с техните насоки за изразяване на спортистите и че е отказал да предложи какъвто и да е компромис на последната среща с председателя на комитета Кърсти Ковънтри.
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:12 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:47 / 10.02.2026
Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жер...
19:01 / 10.02.2026
ЕС налага забрана за унищожаването на непродадени текстилни проду...
10:38 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
