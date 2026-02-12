МОК дисквалифицира украински спортист заради "възпоменателен" шлем

© Украинският външен министър отговори на решението на Неждународния олимпийски комитет (МОК) да дисквалифицира състезателя по скелетон Владислав Гераскевич. Андрий Сибига описа, в социалната мрежа Х, решението като "момент на срам“.



"МОК заплаши, прояви неуважение и дори поучаваше нашия състезател и други украинци как трябва да мълчат за "един от 130 конфликта в света“, заявява той.



Украинският състезател по скелетон бе изключен от Зимните олимпийски игри заради каската си, на която са изобразени украински спортисти, убити след руската инвазия.



Международният олимпийски комитет заяви в изявление: "След като му беше дадена последна възможност, скелетонистът Владислав Гераскевич от Украйна няма да може да стартира в състезанието на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 тази сутрин.“



МОК заяви, че той е отказал да се съобрази с техните насоки за изразяване на спортистите и че е отказал да предложи какъвто и да е компромис на последната среща с председателя на комитета Кърсти Ковънтри.