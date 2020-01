Легендарен модел на "Фолксваген" вече е в историята

© След 70 години Volkswagen Beetle официално се пенсионира, а за да се прости с един от най-любимите си модели, Volkswagen му посвети емоционално видео - The Last Mile (Последната миля).



Под съпровода на Let It Be на The Beatles, изпълнен отученици от музикалната школа Pro Musica Youth Chorus, във видеото ка показани основните етапи от живота на един собственик на "Бръмбара". Героят расте, създава семейство, отглежда деца и остарява. В същото време светът се променя - развива се "зелената" енергетика, а електромобилите стават все по-популярни. Накрая легендарният Beetle е изпратен от множество хора заедно с вече остарелия си собственик. В анимационното видео, дело на агенция Johannes Leonardo от Ню Йорк, се вижда дори как Анди Уорхол прави една последна снимка на колата, преди тя да се отправи към небесата и да се превърне в бръмбар.



"Там, където свършва един път, започва друг", така Volkswagen окончателно изпръща Beetle в последната му миля.



Volkswagen Beetle е сред най-разпознаваемите автомобили в историята. Той запазва класическия си вид без съществени промени в конструкцията в продължение на 65 години - ог 1938 до 2003 г. През 1998 г. стартира производството на New Beetle с предно разположение на мотора, а през 2012 г. излезе ново поколение на платформата Jetta. В крайна сметка през есента на 2018 г. концернът Volkswagen реши да прекрати производството на модела, завършва "Automedia"