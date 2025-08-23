ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Лайнъл Ричи стана жертва на нагъл обир
Автор: ИА Фокус 23:14 / 23.08.2025Коментари (0)304
©
Лайнъл Ричи току-що стана поредната холивудска звезда, която е била ограбена.

Ричи е бил все още в къщата си, когато е станал взломът, предаде Geo.tv. Полицията е получила обаждане за взлом в дома на 76-годишния певец в Бевърли Хилс малко след полунощ.

За щастие на Ричи, в дома му е била инсталирана охранителна аларма, която е стреснала крадеца, който след това е избягал от местопрестъплението, преди да успее да открадне нещо.

Полицията, отзовала се на обаждането, е арестувала мъж на име Майкъл Джон Бонд по обвинение в кражба с взлом в жилище, но все още не са повдигнати официални обвинения срещу заподозрения.

Полицията разкри също, че разследването на кражбата с взлом все още продължава, тъй като детективите разследват престъплението, анализирайки записи от камери от имота на Ричи, както и други получени доказателства.

Този обир в дома на Лайнъл Ричи идва след друг нашумял обир в дома на Брад Пит в Лос Анджелис в края на юни. По това време актьорът беше  на път до Япония, за да промотира състезателната си драма "Формула 1“.


Още по темата: общо новини по темата: 995
23.08.2025 Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23.08.2025 От великата сцена до психиатрията - каква е истината за обичан гръцки певец
23.08.2025 30 години вече тяхната любов не угасва
23.08.2025 Азис с признание за Мила Роберт
23.08.2025 Тези двамата май са заедно
23.08.2025 Хейли Бийбър: Ти си олицетворение на радостта
предишна страница [ 1/166 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
18:46 / 23.08.2025
Затварят пътя Златоград - Ксанти за 20 дни
17:44 / 23.08.2025
Арестуваха българския шофьор на камион, участвал в смъртоносна ка...
14:42 / 23.08.2025
Фон дер Лайен: ЕС отпуска над 4 млрд. евро помощ за Украйна
08:54 / 23.08.2025
Тежка катастрофа в Ню Йорк, има загинали
08:33 / 23.08.2025
Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция
22:57 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Момче припадна на спирка в Пловдив, медик от Специалните сили се оказа на точното място
Момче припадна на спирка в Пловдив, медик от Специалните сили се оказа на точното място
17:09 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: