Керван от най-малко 25 супертанкера плава към пристанището Янбу на западния бряг на Саудитска Арабия, за да натовари нефт и да избегне блокадата на Ормузкия проток, пише. Този ход на кралството ще помогне на световната икономика да преодолее шока с рязкото спиране на захранването със суровината от началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.Флотилията може да превози до 50 милиона барела нефт, което, според анализатори, ще бъде глътка въздух за търговците. Заради повишената опасност от преминаване на танкери през Ормузкия проток, откъдето се транспортираха близо 20% от суровия нефт, Рияд се принуди да започне изпомпване на суровината от източния към западния бряг на страната през петролопровод дълъг близо 1200 километра.Генералният директор на държавната петролна компания Saudi Aramco Амин Насер е заявил, че петролопроводът може да подава до 7 милиона барела нефт на денонощие.Саудитска Арабия и ОАЕ се оказаха в уникално положение, тъй като могат да продължат да изнасят петрол без да минават през Ормузкия проток. Това ще позволи сътресението на пазара на суровината в световен мащаб да бъде овладяно, отбелязва Bloomberg.Рияд ще прави това през пристанището Янбу на Червено море, а Абу Даби през Фуджейра. Експерти коментират, че броят на танкерите по този маршрут може да нарасне многократно в случай, че проблемът с Ормузкия проток не бъде решен в скоро време.