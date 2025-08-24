ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
Автор: Борислава Благоева 21:22Коментари (0)293
©
В неделя, 24 август, израелската армия обяви, че е бомбардирала няколко обекта в и около йеменската столица Сана, която е под контрола на бунта на хусите, съобщава Sky News.

В изявлението си Израелските отбранителни сили се посочват, че операцията е била насочена към военни обекти на "терористичния режим на хутите“ в Ходейда и Рас Иса, като те са описани като електроцентрали и пристанище, използвано за внос на петрол.

"Използването на тези съоръжения представлява допълнително доказателство за това как режимът на хусите използва гражданска инфраструктура за военни цели “, заявява израелската армия.

В социалните медии се появиха кадри, показващи мощна експлозия в района на удара. Израелските власти все още не са дали официални коментари.

Хусите контролират Северен Йемен. Останалата част от страната се контролира или от международно признато правителство, зависимо от Саудитска Арабия.

Припомняме, че в петък вечерта хусите изстреляха балистична ракета по Израел. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Тел Авив и няколко града в централната част на страната.

Международното летище Бен Гурион в Тел Авив беше временно затворено поради заплаха за сигурността.

Според израелската армия ракетата е била прихваната от системи за противовъздушна отбрана и не е причинила никакви щети.

От влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня на 19 януари хусите многократно атакуват Израел с балистични ракети и дронове. Атаките им се засилиха, след като Израел възобнови интензивните атаки срещу обсадената Ивица Газа.

Хусите казват, че атаките срещу Израел са в отговор на израелските сили в Газа. Движението заявява, че атаките му ще продължат, докато израелската армия не спре военните операции срещу палестинците.

Атаките на хусите срещу Израел започва малко след началото на войната в Газа през октомври 2023 г., както самото движение обяснява ''като израз на солидарност с ХАМАС и палестинците''.

Движението досега многократно е извършвало обстрел с ''Шахеди'' и ракети по Израел, някои от които са успявали да пробият израелската противовъздушна отбрана.

Хусите също така извършват атаки по кораби, плаващи покрай бреговете на Йемен през Червено море и пролива Баб ел-Мандеб. Те твърдят, че атакуват само плавателни съдове, които по някакъв начин са свързани с Израел, САЩ или Обединеното кралство.



Още по темата: общо новини по темата: 170
08.07.2025 »
29.06.2025 »
28.06.2025 »
28.06.2025 »
28.06.2025 »
26.06.2025 »
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Банкери: Най-големите икономики в света ще имат недостиг на работ...
17:13 / 24.08.2025
Три сестри загинаха при преобръщане на мигрантска лодка
16:50 / 24.08.2025
Експлозия в магазин за играчки в Москва
14:40 / 24.08.2025
Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния 
14:16 / 24.08.2025
Пожар в завод за масла в САЩ 
15:21 / 24.08.2025
Силно земетресение в Румъния
12:31 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Борба за влияние в Близкия Изток
България в еврозоната
България и Войната в Украйна
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: