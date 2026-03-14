''Оказвайки подкрепа на израелския режим с помощта на дронове, Украйна всъщност се въвлече във война''. Това написа днес ръководителят на Комисията по национална сигурност на иранския парламент Ибрахим Азизи, предава украинското издание на Фокус.

''В съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации, тя превърна цялата си територия в легитимна цел за Иран'', отбеляза той.

На свой ред евродепутатът Алексей Гончаренко заяви, че е необходимо да се прекъснат дипломатическите отношения с Иран, който отдавна е ''преминал границата''.

''Иранският режим са терористи, които дават оръжие на руснаците, които финансират убийства в Близкия изток и които измъчват собствените си граждани'', подчертава избраният служител.

Припомняме, че преди дни се появи информация в медиите, че Украйна предоставя дронове на Израел, които се използват срещу Техеран.