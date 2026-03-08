Съветът на експертите избра Моджтаба Хаменей, сина на убития преди седмица при ракетен удар в Техеран Али Хаменей, за нов върховен лидер на Иран, съобщава Reuters.Името на Хаменей като лидер на Иран ще продължи, заяви в неделя член на Асамблеята на експертите на Иран, Хосейнали Ешкевари, намеквайки, че вторият син на убития аятолах ще стане новият върховен лидер.Вторият син на Хаменей е духовник на 56-годишна възраст. От основаването на Ислямската република през 1979 година, това е едва третият човек на поста - след аятоласите Хомейни и Хаменей