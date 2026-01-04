© Facebook виж галерията Полицията е идентифицирала телата на 40-те жертви от пожара в бара в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, предаде BBC.



Жертвите са на възраст между 14 и 39 години, като 15 от тях са под 18 години. Най-младите са швейцарско момиче и френско момче, и двамата на 14 години.



Сред жертвите има хора от Швейцария, Италия, Румъния, Турция, Португалия, Франция, Белгия, както и граждани на Великобритания, Франция и Израел.



Сред тях е 16-годишният швейцарец Артър Бродар, съобщи майка му.



В момента се води криминално разследване срещу хората, които са управлявали бара "Le Constellation'', а семействата на жертвите очакват информация за близките си, които все още се водят изчезнали. Полицията заяви, че няма да разкрива допълнителни подробности относно идентифицираните жертви от уважение към техните роднини.



Първоначалното разследване сочи, че вероятната причина за пожара по време на новогодишните тържества в бара са били пиротехнически свещи на бутилки, които са били поставени твърде близо до тавана.



Опустошителният пожар уби поне 40 души и рани 119 други.



Много от загиналите и изчезналите са тийнейджъри. Le Constellation беше популярно място сред младите хора в ски курорта, където възрастовата граница за консумация на алкохол е 16 години.



В събота италианският посланик в Швейцария, Джан Лоренцо Корнадо, заяви, че процесът на идентификация е бавен поради тежестта на изгарянията, които много от жертвите са претърпели.



Френската двойка, собственик на бара - Жак и Жесика Моретти, са заподозрени за неволно убийство по небрежност, телесни повреди по небрежност и подпалване по небрежност, съобщиха от прокуратурата в региона Вале.



Беатрис Пилуд, водещ прокурор в кантона Вале, каза в изявление, че разследващите проверяват дали акустичната пяна на тавана в заведението е била "причината за проблема“ и дали тя "отговаря на изискванията на нормативите“.



Тийнейджър, който е учил в две училища в Обединеното кралство, се смята за един от изчезналите. Шарлот Ниддам е посещавала Immanuel College в Хъртфордшър и Еврейското свободно училище в северозападен Лондон, съобщават медии.



Италианските медии посочват младия голф играч Емануеле Галепини, 16 години, като първата идентифицирана жертва на пожара, след като Италианската голф федерация отдаде почит на "младия атлет, който носеше с себе си страст и истински ценности“.



Неговият баща потвърди, че синът му е бил в Le Constellation. Представител на италианското външно министерство заяви пред BBC, че няма да потвърди смъртта.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.