ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Идентифицираха първата жертва от пожара в швейцарския ски курорт
Това бе обявено от Италианската федерация по голф, която заяви, че скърби за смъртта на "млад спортист, който въплъщаваше страст и автентични ценности“.
"В това време на голяма скръб, мислите ни са със семейството му и всички, които го обичаха.“
На страницата на уебсайта на World Amateur Golf Ranking той е описан като италиански младши голфър, живеещ в Дубай, който "обича да играе голф, да се състезава и да яде“.
Там се посочва още, че той е бил член на италианския национален отбор, а най-доброто му класиране е било 2440-то.
Собствената страница на Емануеле в Instagram го описва като готвач на пълен работен ден и съдържа негова снимка с голфъра Рори Макилрой отпреди две години, с надпис "Снимка на годината“.
Миналата година Галепини е спечелил шампионската титла на Omega Dubai Creek Amateur Open.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Истински транспортен кошмар на границата ни с Гърция
08:55 / 02.01.2026
Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е пр...
16:21 / 01.01.2026
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
12:34 / 01.01.2026
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и ...
10:51 / 01.01.2026
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:40 / 31.12.2025
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можете да се гордеете с по...
11:08 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS