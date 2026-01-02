ИЗПРАТИ НОВИНА
Идентифицираха първата жертва от пожара в швейцарския ски курорт
11:28
©
Първата жертва на пожара в известния швейцарски ски курорт Кран-Монтана  Кран-Монтана е Емануеле Галепини, италиански тийнейджър голфър, предава Sky News.

Това бе обявено от Италианската федерация по голф, която заяви, че скърби за смъртта на "млад спортист, който въплъщаваше страст и автентични ценности“.

"В това време на голяма скръб, мислите ни са със семейството му и всички, които го обичаха.“

На страницата на уебсайта на World Amateur Golf Ranking той е описан като италиански младши голфър, живеещ в Дубай, който "обича да играе голф, да се състезава и да яде“.

Там се посочва още, че той е бил член на италианския национален отбор, а най-доброто му класиране е било 2440-то.

Собствената страница на Емануеле в Instagram го описва като готвач на пълен работен ден и съдържа негова снимка с голфъра Рори Макилрой отпреди две години, с надпис "Снимка на годината“.

Миналата година Галепини е спечелил шампионската титла на Omega Dubai Creek Amateur Open.


