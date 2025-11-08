ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Хърватски експерти: Следете цените на кафето, след като еврото влезе в България
Автор: ИА Фокус 14:07Коментари (0)630
©
След въвеждането на еврото през 2023 г., Хърватия се изправя пред предизвикателството да овладее внезапния скок на цените на стоки от първа необходимост. Властите в Загреб обаче са категорични – новата валута не е виновна за инфлацията, а основната причина е глобалната криза след руското нахлуване в Украйна и повишените енергийни разходи.

За да предпазят хората с по-ниски доходи, хърватските власти въвеждат списък със стоки с ограничени цени – мярка, която днес се смята за една от най-успешните социални политики в страната.

"Трябва да има граници за цените. Иначе всичко ще поскъпне прекалено – от шоколада до мандарините,“ казва продавачът Виктор от пазар в Загреб.

Първоначално списъкът съдържа само 9 продукта, но с времето се разширява до 70, като се обсъжда да станат 100. Включват се не само основни хранителни продукти, но и хигиенни стоки. Всички се обозначават в магазините с надпис "Ограничена цена“ на син фон.

Според проф. Марияна Иванов от Икономическия факултет на Загребския университет, мярката е предимно социална, а не икономическа, но осигурява спокойствие за най-уязвимите:

"Хората с ниски доходи не се страхуват, че хлябът утре ще скочи двойно. Това е политическа, социална мярка, но не решава изцяло проблема с инфлацията.“

Не всички икономисти я одобряват – търговците компенсират ограниченията, като вдигат цените на други стоки. Въпреки това, Хърватската асоциация за защита на потребителите защитава подхода и настоява за по-ясно обозначение на лимитираните цени по магазините.

"Идеята е добра. Във Франция, например, голяма търговска верига сама ограничи цените на 100 продукта. Това помага на пенсионери и хора с ниски заплати,“ казва председателката на асоциацията Ана Кнежавич.

От Европейската комисия също оценяват хърватския модел като положителен пример.

"Мярката работи, защото гарантира, че основните стоки няма да поскъпват,“ обяснява Андрея Чорич, зам.-ръководител на представителството на ЕК в Загреб, предаде NOVA.

След приемането на еврото най-силно поскъпват евтините продукти, като кафето, което от 1,20 евро поскъпва до 1,50 евро и повече. Затова хърватските експерти съветват България да следи внимателно за такива "окръгляния“ на цените при преминаването към еврото.

Освен това, в първите дни на валутната смяна търговците отказвали да приемат едри банкноти, което създавало хаос и неудобство за хората.

Опитът на Хърватия показва, че еврото само по себе си не предизвиква инфлация, но изисква ясна държавна намеса и контрол, за да не се превърне смяната на валутата в шок за домакинствата.


Още по темата: общо новини по темата: 1384
07.11.2025 Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
07.11.2025 БНБ каза кога започва продажбата на стартовите комплекти с евромонети – вижте как изглеждат
07.11.2025 Компаниите за събиране на борчове: Очакват се турболенции
07.11.2025 Прочитът на редактора: Ще станем ли по-богати, или просто ще броим по-различни пари
07.11.2025 Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
07.11.2025 Ресторантьорка: Промяната се оказва значително по-скъпа и трудна от
очакваното
предишна страница [ 1/231 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Кристалина Георгиева за Бюджет 2026: Трябва да внимаваме с дефици...
12:33 / 08.11.2025
Смъртоносен взрив в склад за парфюми в Турция, има загинали
12:33 / 08.11.2025
Отиде си един от откривателите на ДНК
22:35 / 07.11.2025
Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
20:26 / 07.11.2025
Летищата в Белгия отново спряха полетите
12:13 / 07.11.2025
Пекар: Преди пет години можех да изхранвам семейството си, да пла...
09:08 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
Саботаж на рали "Пампорово"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: