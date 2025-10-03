ИЗПРАТИ НОВИНА
ХАМАС се съгласи да освободи всички заложници и да предаде управлението над Газа
Автор: Борислава Благоева 23:33
©
Палестинското движение ХАМАС обяви готовността си да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите в съответствие с плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, според изявление на движението, предава а News.

"ХАМАС декларира готовността си да освободи всички живи заложници на [израелските] сили и [да предаде] телата в съответствие с формулата за размяна, предложена от Тръмп, и при спазване на необходимите условия "на място“ за размяната. Поради това Хамас потвърждава готовността си незабавно да започне преговори чрез медиатори, за да обсъди това подробно“, отбеляза пресслужбата на движението.

"Движението потвърждава съгласието си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински комитет, съставен от независими технократи, базиран на национален палестински консенсус и с подкрепата на арабски и ислямски страни“, уточняват от ХАМАС. 

Движението ще участва и в дискусии за бъдещето на анклава в рамките на общопалестинска структура.

Според катарския телевизионен канал Al Arabi, позовавайки се на източници, ХАМАС е публикувал отговор на предложението на Тръмп. В документа движението е похвалило усилията на американския лидер и е поискало разяснения по няколко точки.

По-рано Тръмп отправи ултиматум към ХАМАС - да приеме мирното споразумение за Газа до неделя в 18 часа или ще се изправи пред "целия ад".

"Ако това Споразумение не бъде прието, целият ад, какъвто никой досега не е виждал, ще избухне срещу Хамас. Повечето от "бойците" на ХАМАС са обкръжени и във военно отношение са в капан. Само се чака да кажа "тръгвайте", за да може животът им бързо да бъде унищожен. Що се отнася до останалите, ние знаем къде са, ще бъдете преследвани и убити", заяви американският президент.

Планът на Тръмп

В понеделник Белият дом публикува "всеобхватния“ 20-точков план на Тръмп за прекратяване на конфликта в Ивицата Газа. Той призовава за незабавно прекратяване на огъня и освобождаване на заложници в рамките на 72 часа.

- В планът се посочва, че ХАМАС и "други групи“ трябва да се съгласят да не участват в управлението на Газа, пряко или косвено. В замяна на това се предвижда пълна амнистия за членовете на движението, които се съгласят на мирно съвместно съществуване и предадат оръжията си. 

- На Израел също не е позволено да окупира или анексира анклава.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи плана, заявявайки, че той е съвместим с постигането на военни цели на Израел. Това ще постигне пет от тях: връщането на заложниците, граничната сигурност около полу-анклава, демилитаризацията на Газа и управлението на Ивицата без участието на Палестинската власт или ХАМАС.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

