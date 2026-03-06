Атанас Запрянов, че батарея Patriot се прехвърля "в рамките на следващите няколко часа в подходящ район в северната част на гръцка територия за противобалистично покритие на голяма част от територията на България. Също така, два изтребителя F-16 се преместват на летище в Северна Гърция, с изключителната мисия да осигурят допълнително покритие на България“, пише Kathimerini.
Освен това, двама висши офицери от Военновъздушните сили ще бъдат изпратени в оперативния център на българските въоръжени сили в София.
"Вчера и днес имах контакт с министъра на отбраната на България Атанас Запрянов. След съответно искане от българска страна вчера, днес успях да го информирам, че Гърция ще предостави средства и персонал за защитата на България.
По-конкретно, след решение на Гръцкия национален съвет за отбрана, батарея Patriot ще бъде прехвърлена в рамките на следващите няколко часа в подходящ район в северната част на гръцка територия за противобалистично покритие на голяма част от територията на България. Също така, два изтребителя F-16 ще бъдат преместени на летище в Северна Гърция, с изключителната мисия да осигурят допълнително покритие на България", обясни той.
Дендиас заяви, че следващата седмица, по покана на Запрянов, ще посети София.
Мишев
на 06.03.2026 г.
Направо срам! Пак чужди държави ще ни пазят. Имаме скъпи F16, но разчитаме на чуждите.
