ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Гръцките фермери засилват блокадите
В Никея, в област Лариса, Тесалия, около 4000 трактора останаха наредени в редица. Земеделските производители планираха да блокират местните странични пътища в понеделник и да затворят пристанището на Волос в сряда.
Три блокади продължиха на националната магистрала Атина-Ламия (E75) при Тива, Кастро и Бралос, докато се очакваше нов протестен пункт при Аталанти.
Две блокади бяха въведени и на магистрала E65 и други две на Йония Одос. Егнатия Одос остана затворен на три места. Движението беше възобновено в участъка Ксанти-Комотини в едната посока, но противоположната лента остана затворена.
В Централна Македония фермерите планираха координационна среща в понеделник в Трилофос, община Терми в Солун, за да решат какви са по-нататъшните действия.
В Солун беше създадена четвърта блокада, която се добави към съществуващите в Лангадас, Прасина Фанария, Халкидона и Малагра. Булевард "Георгикис Схолис“ беше отворен отново в неделя, но блокадата "Микротивес“ на магистралата Кардица-Волос остана в сила.
В Скидра около 200 трактора блокираха местната митница и част от пътя Едеса-Верия.
Граничните пунктове Кипой, Езохис, Евзони и Ники останаха затворени за камиони, въпреки че контролно-пропускателният пункт "Промахон" с България отвори отново в неделя следобед.
Мостът Евинос на националната магистрала Антирио-Месолонги също остана затворен.
На южния остров Крит фермери насрочиха митинг за обяд, докато протестиращи в Ханя започнаха 48-часова блокада на Мегала Хорафия на магистралата, свързваща Ханя и Ретимно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Неизвестни лица нападнаха полицейското управление в Атина с кокте...
22:34 / 07.12.2025
Две земетресения едно след друго удариха Турция
08:08 / 08.12.2025
Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатл...
17:14 / 07.12.2025
Френски медии: Тегне ли проклятие над Лувъра?
16:06 / 07.12.2025
Кристин Лагард: Остават само 25 дни до присъединяването на Българ...
14:11 / 07.12.2025
Муцунски: България няма желание за диалог
10:22 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS