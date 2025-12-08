ИЗПРАТИ НОВИНА
Гръцките фермери засилват блокадите 
Автор: Елиза Дечева 10:20Коментари (0)80
©
Гръцките фермери засилиха блокадите в цялата страната днес. Около 20 блокади са налице, като хиляди трактори са паркирани по магистрали и регионални пътища, пише ekathemirini. 

В Никея, в област Лариса, Тесалия, около 4000 трактора останаха наредени в редица. Земеделските производители планираха да блокират местните странични пътища в понеделник и да затворят пристанището на Волос в сряда.

Три блокади продължиха на националната магистрала Атина-Ламия (E75) при Тива, Кастро и Бралос, докато се очакваше нов протестен пункт при Аталанти.

Две блокади бяха въведени и на магистрала E65 и други две на Йония Одос. Егнатия Одос остана затворен на три места. Движението беше възобновено в участъка Ксанти-Комотини в едната посока, но противоположната лента остана затворена.

В Централна Македония фермерите планираха координационна среща в понеделник в Трилофос, община Терми в Солун, за да решат какви са по-нататъшните действия.

В Солун беше създадена четвърта блокада, която се добави към съществуващите в Лангадас, Прасина Фанария, Халкидона и Малагра. Булевард "Георгикис Схолис“ беше отворен отново в неделя, но блокадата "Микротивес“ на магистралата Кардица-Волос остана в сила.

В Скидра около 200 трактора блокираха местната митница и част от пътя Едеса-Верия.

Граничните пунктове Кипой, Езохис, Евзони и Ники останаха затворени за камиони, въпреки че контролно-пропускателният пункт "Промахон" с България отвори отново в неделя следобед.

Мостът Евинос на националната магистрала Антирио-Месолонги също остана затворен.

На южния остров Крит фермери насрочиха митинг за обяд, докато протестиращи в Ханя започнаха 48-часова блокада на Мегала Хорафия на магистралата, свързваща Ханя и Ретимно.







