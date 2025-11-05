ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Гръцки професор за земетресението: Намираме се на голям разлом
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:46Коментари (0)0
©
"Това е земетресение, на което ще трябва да обърнем внимание през следващите няколко часа“, казва Ефтимиос Лекас за земетресението в Ксанти.

Професорът по сеизмология и президент на Гръцката асоциация на сеизмолозите говори по радио ERT за земетресението, което се случи днес в 9:16 ч. сутринта в Ксанти.

"Между другото, намирам се в Кавала и беше особено забележимо. Това е земетресение, на което трябва да се обърне специално внимание, като се има предвид, че е на голям разлом, разломът Ксанти-Хрисуполис-Кавала. Беше особено интензивно, усетено от всички.

Това е земетресение, на което трябва да обърнем малко внимание през следващите няколко часа, за да видим как ще се развие цялата ситуация. Не би трябвало да има безпокойство. Органите, отговорни за управлението на подобни ситуации, са в готовност“, каза Ефтимиос Лекас.


Още по темата: общо новини по темата: 170
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
26.10.2025 »
16.10.2025 »
15.10.2025 »
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен...
10:59 / 05.11.2025
Земетресение разтърси Гърция, усети се и в Пловдив
09:27 / 05.11.2025
Най-малко седем души загинаха след самолетна катастрофа в САЩ
08:03 / 05.11.2025
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят...
21:01 / 04.11.2025
Мицкоски обвини България в тормоз
20:04 / 04.11.2025
Марта Кос: Новите членове на ЕС са троянски коне на Русия
19:54 / 04.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Земетресения в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Детето на пловдивски адвокат издъхна пред родителите си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: