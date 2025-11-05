Гръцки професор за земетресението: Намираме се на голям разлом

© "Това е земетресение, на което ще трябва да обърнем внимание през следващите няколко часа“, казва Ефтимиос Лекас за земетресението в Ксанти.



Професорът по сеизмология и президент на Гръцката асоциация на сеизмолозите говори по радио ERT за земетресението, което се случи днес в 9:16 ч. сутринта в Ксанти.



"Между другото, намирам се в Кавала и беше особено забележимо. Това е земетресение, на което трябва да се обърне специално внимание, като се има предвид, че е на голям разлом, разломът Ксанти-Хрисуполис-Кавала. Беше особено интензивно, усетено от всички.



Това е земетресение, на което трябва да обърнем малко внимание през следващите няколко часа, за да видим как ще се развие цялата ситуация. Не би трябвало да има безпокойство. Органите, отговорни за управлението на подобни ситуации, са в готовност“, каза Ефтимиос Лекас.