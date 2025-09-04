ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Голям пожар близо до Солун!
Доброволци, строителна техника и цистерни с вода от местната власт също помагат в гасенето.
Жителите в района на пожара са предупредени да спазват инструкциите на властите и да бъдат внимателни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 764
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Захарова с ирония: Не знам защо направо не откраднахме хартиените...
16:22 / 04.09.2025
Гръцките власти разкриха схема за измами с горива, свързана и с Б...
12:30 / 04.09.2025
Прерязаха гърлото на турски прокурор в ресторант в Истанбул
12:00 / 04.09.2025
Трагедия с 15 загинали в центъра на Лисабон
07:53 / 04.09.2025
Почина един от най-знаменитите българи в Ню Йорк
20:48 / 03.09.2025
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
17:45 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS