ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Forbes: Тръмп обедня с 1,1 милиарда долара
Автор: Николина Александрова 10:51Коментари (0)314
©
Състоянието на президента на САЩ Доналд Тръмп от септември е намаляло с 1,1 млрд. долара и възлиза на 6,2 млрд. долара. Това съобщава списание Forbes.

Спадът се дължи на понижението на цената на акциите на технологичната компания Trump Media & Technology Group (TMTG). На 21 ноември цената на акциите падна до 10,18 долара, което е близо до историческия минимум, отбелязват анализатори.

През септември изданието съобщи, че състоянието на Тръмп е достигнало 7,3 млрд. долара и той се е наредил на 201-во място в списъка на най-богатите хора в света, като се е изкачил с 118 позиции в сравнение с 2024 г. Ръстът се дължи на инвестициите на семейство Тръмп в криптовалутни проекти.

През юни TMTG подаде заявка за стартиране на борсовия фонд Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Беше съобщено, че фондът ще инвестира директно в криптовалута. Три четвърти от портфейла ще бъде зает от биткойн, а една четвърт - от етер (ether). В края на май TMTG съобщи, че ще привлече около 2,5 млрд. долара за покупка на биткойни.


Още по темата: общо новини по темата: 82
17.11.2025 »
16.11.2025 »
15.11.2025 »
14.11.2025 »
22.10.2025 »
12.10.2025 »
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Десетки жертви на наводненията във Виетнам
08:43 / 23.11.2025
Западна Гърция е опустошена
19:06 / 22.11.2025
Бедствено положение в Западна Гърция
14:41 / 22.11.2025
Нова заплаха тлее под земята на Балканите
22:12 / 21.11.2025
Зеленски: Украйна се изправя пред труден избор
18:37 / 21.11.2025
Зеленски получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Р...
19:34 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: