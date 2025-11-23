Forbes: Тръмп обедня с 1,1 милиарда долара

© Състоянието на президента на САЩ Доналд Тръмп от септември е намаляло с 1,1 млрд. долара и възлиза на 6,2 млрд. долара. Това съобщава списание Forbes.



Спадът се дължи на понижението на цената на акциите на технологичната компания Trump Media & Technology Group (TMTG). На 21 ноември цената на акциите падна до 10,18 долара, което е близо до историческия минимум, отбелязват анализатори.



През септември изданието съобщи, че състоянието на Тръмп е достигнало 7,3 млрд. долара и той се е наредил на 201-во място в списъка на най-богатите хора в света, като се е изкачил с 118 позиции в сравнение с 2024 г. Ръстът се дължи на инвестициите на семейство Тръмп в криптовалутни проекти.



През юни TMTG подаде заявка за стартиране на борсовия фонд Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Беше съобщено, че фондът ще инвестира директно в криптовалута. Три четвърти от портфейла ще бъде зает от биткойн, а една четвърт - от етер (ether). В края на май TMTG съобщи, че ще привлече около 2,5 млрд. долара за покупка на биткойни.