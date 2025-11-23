ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Forbes: Тръмп обедня с 1,1 милиарда долара
Спадът се дължи на понижението на цената на акциите на технологичната компания Trump Media & Technology Group (TMTG). На 21 ноември цената на акциите падна до 10,18 долара, което е близо до историческия минимум, отбелязват анализатори.
През септември изданието съобщи, че състоянието на Тръмп е достигнало 7,3 млрд. долара и той се е наредил на 201-во място в списъка на най-богатите хора в света, като се е изкачил с 118 позиции в сравнение с 2024 г. Ръстът се дължи на инвестициите на семейство Тръмп в криптовалутни проекти.
През юни TMTG подаде заявка за стартиране на борсовия фонд Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Беше съобщено, че фондът ще инвестира директно в криптовалута. Три четвърти от портфейла ще бъде зает от биткойн, а една четвърт - от етер (ether). В края на май TMTG съобщи, че ще привлече около 2,5 млрд. долара за покупка на биткойни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 82
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Десетки жертви на наводненията във Виетнам
08:43 / 23.11.2025
Западна Гърция е опустошена
19:06 / 22.11.2025
Бедствено положение в Западна Гърция
14:41 / 22.11.2025
Нова заплаха тлее под земята на Балканите
22:12 / 21.11.2025
Зеленски: Украйна се изправя пред труден избор
18:37 / 21.11.2025
Зеленски получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Р...
19:34 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS