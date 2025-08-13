ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето ги българските евромонети
Автор: Ваня Кузманова 21:50Коментари (1)89
©
виж галерията
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евромонети. 

По думите ѝ това са вълнуващи новини за България и еврозоната.

"Вижте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро. Макар че ще трябва да почакаме още малко, за да я видим в обращение, този предварителен поглед разкрива красивата национална страна, избрана от Българската народна банка – националната централна банка на България. Дизайнът запазва приемственост с настоящите български монети и включва символи, дълбоко свързани с наследството на страната и скъпи на нейния народ", написа Лагард в социалната мрежа.

Вижте в галерията дизайна на монетите.


Статистика: