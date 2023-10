Египет и Йордания с предпоследна степен за опасност при пътуване и пребиваване

© Външно министерство повиши степента на опасност от пътуване и пребиваване в съседните на Израел Египет и Йордания, научи "Фокус".



Двете туристически дестинации в Близкия изток вече са с Ниво 4 от 5 с препоръка българските граждани да се въздържат от пътуване до там, освен при крайна необходимост.



Следващото по-високо ниво е с предупреждение за незабавно напускане на страната, както е в случаите на Афганистан, Судан, Нигер и други.



Относно Йордания от Външно отправят следните препоръки:



Във връзка с последната ескалация на израелско-палестинския конфликт от октомври 2023 г., в Йордания се наблюдават масови протести в подкрепа на палестинската национална кауза.



Министерството на външните работи отправя предупреждение да се избягва посещението на райони, в които се провеждат демонстрации и има голямо струпване на хора. Понастоящем такива се организират основно в столицата Аман, градовете Зарка, Ирбид и Русейфа, както и в населени места от северозападната част на страната. Следва да се избягват туристически посещения на граничните с Израел и Западния бряг региони и гореизброените градове. В столицата да не се посещават районите на Стария град (т.н. Даунтаун) и джамиите "Ал-Хусейни“ в Стария град и "Ал-Калути“ в кв. Ал-Рабиах.



Силите за сигурност и обществен ред взимат необходимите мерки за мирното протичане на демонстрациите, но следва да се проявява повишена бдителност.



За нашите сънародници, които в момента са в някоя от двете държави, предоставяме контактите на българските мисии в Египет и Йордания.



Посолство на Република България в Аман, Хашемитско кралство Йордания



Адрес: The Hashemite Kingdom of Jordan, 11195 Amman, Um Uthaina, 7 Al Mousel Str., P.O. Box 950578, Embassy of the Republic of Bulgaria



Телефон: +962 6 5529391; +962 6 553 9593; +962 6 5539392.



Посолство на Република България в Арабска република Египет



Адрес: 6, El Malek El Afdal Str. Zamalek, Cairo, Egypt



Тел.: +20 2 273 630 25; +20 2 273 660 77



Дежурен телефон в извънработно време: + 20 122 317 1991