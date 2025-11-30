ЗАРЕЖДАНЕ...
|Една от най-големите коледни атракции в Европа тази година е на по-малко от 100 км от България
Базарът продължава до началото на януари, превръща града в зимна приказка с милиони светлини. Посетителите могат да разгледат четири тематични зони, включително Селото на Дядо Коледа, зона с космическа тематика и света на "Красавицата и Звярът“.
Празничната атмосфера се създава от над 90 ръчно изрисувани къщички, предлагащи местни продукти и кухня, включително традиционни колбаси, меденки и сливова ракия. За забавление са предвидени ледена пързалка, виенско колело и това, за което се твърди, че е най-високата шейна на Дядо Коледа в тази част на Европа, пише večernji.hr.
Коледен базар в Крайова
Освен приказния образ, посетителите са особено впечатлени от цените. Няма входна такса, атракциите струват между 4 и 6 евро, специалното преживяване в "Асансьора на Дядо Коледа“ е около 10 евро, а храната и напитките са изключително евтини. Чаша греяно вино ще ви струва само 2 евро, наденичките струват по 1,40 евро всяка, а канелено рулце - 5 евро. Препоръчително е да имате пари в брой със себе си.
Единственото нещо, за което трябва да сте подготвени е студеното време. С температури често под нулата, топлите дрехи и обувки са от съществено значение за безпроблемното преживяване.
