ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Джебчийка от класа: Елеонора има над 100 ареста в Мадрид
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:07Коментари (0)754
©
След като преди месец ви запознахме с мащабната мрежа от над 130 български джебчийки, превърнали Мадрид в свой "ловен терен“, днес фокусът на "Събуди се“ се насочва към едно конкретно име - Елеонора. Тя е на 24 години и е истински майстор на превъплъщенията. В магазините за дрехи Елеонора изглежда досущ като управител на обекта, но всъщност дебне за следващата си жертва.

Елеонора попада в полезрението на Алекс и Хавиер от гражданския патрул в Мадрид, които я хващат в крачка при опит за кражба на телефон от нищо неподозиращ турист. Според доброволците, българските джебчии са специалисти именно в магазините за дрехи, автобусите, асансьорите и гарите. Те започват своята "кариера“ още в ранна възраст, често като част от организирани престъпни групи или фамилии.

Статистиката за Елеонора е шокираща: само в Мадрид тя е била арестувана повече от 100 пъти. Въпреки това младата жена не е прекарала нито един ден зад решетките. Причината е законова вратичка в Испания - ако стойността на откраднатото е под 400 евро, се налага единствено глоба.

"Глобите са нищожни - около 200-300 евро. Те често казват, че нямат пари, не плащат и просто си тръгват без затвор“, разказват от гражданския патрул.

Според разследването, тези групи могат да генерират между 2000 и 3000 евро чиста печалба на ден. 

"Таргетират туристи, които носят по 500-600 евро в себе си. Ако имат 5 или 6 успешни удара, парите веднага се изпращат в България за покупка на големи къщи. Контрол на практика няма“, споделят информирани източници.

Освен от кражбите, джебчийските групи пестят и от битови разходи, възползвайки се от специфичното испанско законодателство. Те често се нанасят незаконно в празни жилища, откъдето съдът не може да ги изгони в продължение на една или две години, особено ако имат деца. Така те живеят напълно безплатно, докато "работят“ по улиците.

Проверка на NOVA по личните документи на Елеонора ни отвежда в Радомир. На посочения адрес откриваме поддържана къща с нова дограма и нов покрив, високи порти и катинар. В двора се виждат детски играчки и барбекю, но хората ги няма.

Съседите в Радомир не общуват с фамилията, но слуховете са публична тайна. "Тях ги няма, по чужбина са. Казват, че Елеонора е джебчийка - 100 на 100 е вярно, така се чува от хората“, споделя съседката Росица. Други местни жители разказват, че семейството принадлежи към известен ромски клан - Кардараши. 

Въпреки че патрулите в Мадрид забелязват лек отлив на български и румънски групи в столицата, това не означава, че те са спрели дейността си. "Елеонора днес е в Мадрид, утре в Барселона, после в Лондон, Амстердам, Париж или Италия“, казват Алекс и Хавиер.

Нищо не може да ги спре, защото са навсякъде в Европа. Снимките на едни и същи лица се разменят между граждански групи и полицейски служби от Германия до Нидерландия, но организираните групи просто сменят града и държавата, продължавайки своя бизнес безнаказано.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
20:11 / 19.12.2025
YouTube се "срина" за хиляди потребители
17:28 / 19.12.2025
Паника в Сърбия! Масово обменят динари за евро
11:07 / 19.12.2025
Бизнесмен е починал при неясни обстоятелства в Москва
10:30 / 18.12.2025
Евростат: Най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в...
22:13 / 17.12.2025
Предупреждение: Идва нов щам на грипа
20:29 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
16:38 / 18.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
14:07 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: