|Две нови земетресения разтърсиха Турция
Трусовете са регистрирани часове след силния трус от 6,1 по Рихтер в Турция, при който загина човек, а близо 30 бяха ранени.
Новите земетресения са били със сила 4,4 и 4,1 по Рихтер и са усетени на 52 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 1 км югозападно от Синдъргъ,Турция, на дълбочина 10 км.
Земетресенията са регистриран в 20:00 часа и 1:55 часа местно време.
Това са най-силните вторични трусове сред над 100 регистрирани през вчершния ден. Няма данни за нови жертви или пострадали при тях.
